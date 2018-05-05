Дуйте к нам

Соединенные Штаты и Канада меряются силами в борьбе за первенство на рынке легальной марихуаны. США пока сохраняют лидерство в отрасли, но Канада уже нашла способ изменить баланс сил — пока американские предприниматели страдают от местного законодательства и не могут торговать за рубежом, канадцы захватывают иностранные рынки и заявляют о претензиях на мировое господство, намереваясь стать поставщиком номер один на рынке легальной дури. Кто победит в битве гигантов — в материале «Ленты.ру»

Легализация каннабиса сделала глобальную торговлю травой лишь вопросом времени. Мировой рынок легальной марихуаны на конец 2017 года оценивался в 7,7 миллиарда долларов с перспективой дальнейшего роста — объем рынка будет увеличиваться ежегодно на 60 процентов и достигнет 31,4 миллиарда долларов к 2021-му.

На конец 2017 года безусловным лидером легальных продаж каннабиса (90 процентов) были Соединенные Штаты. Этому способствовали стремительная легализация наркотика в США в последние годы и, как следствие, огромный рынок сбыта: в настоящее время каннабис абсолютно законен в девяти штатах и округе Колумбия . Еще в двух десятках регионов марихуана разрешена только для медицинского использования. Кроме того, после полной легализации в 2018 году конопли в самом густонаселенном американском штате страны — Калифорнии — американские предприниматели ждут значительного роста прибыли.

Несмотря на высокие продажи на внутреннем рынке, американские компании лишены возможности строить глобальный бизнес из-за действующего в стране федерального запрета на марихуану. Хотя де-факто в своих штатах лицензированные компании, занимающиеся продажей каннабиса, совершенно легальны, на федеральном уровне торговля марихуаной все еще приравнивается к сбыту героина. Таможня, а соответственно и пограничный режим, подчиняется федеральным законам, а значит, импортировать и экспортировать марихуану через границу США нельзя — американские предприниматели оказываются отрезаны от международного рынка.

По оценке Brightfield Group, занимающейся профильными исследованиями в области рынка марихуаны, потеря американскими производителями потенциальных клиентов за рубежом может привести к тому, что через три года доля США в мировых продажах каннабиса сократится на треть, до 57 процентов. Долю американцев отнимут ближайшие соседи — Канада, которая решила воспользоваться законодательными проволочками США и уже заявила о намерении стать поставщиком номер один легального каннабиса в мире.

В Канаде каннабис пока не легализован на национальном уровне — событие запланировано на 2018 год и станет исполнением предвыборного обещания премьер-министра страны Джастина Трюдо . Однако уже сейчас лицензированные канадские производители могут свободно экспортировать товар за рубеж — они обладают легальным статусом у себя в стране из-за действующего с 2001 года разрешения на медицинскую марихуану.

Такое положение канадских компаний дает им абсолютное преимущество перед американскими конкурентами. Предприятия из Канады получают огромные вложения, активно осваивая кросс-листинг — выход на биржи не только своей страны, но и за ее пределами — в частности, в США. При этом американские компании из-за федерального запрета остаются отрезаны от крупнейших бирж своей страны и вынуждены довольствоваться канадскими.

«Мы получаем много запросов от инвесторов из США, в том числе больших организаций, о возможностях вложиться в [канадский] бизнес, связанный каннабисом (…). Очевидно, для инвесторов комфортнее вкладывать деньги в компании из Канады, где этот бизнес легален, чем в компании из США, где в обозримом будущем производство и продажа каннабиса останутся незаконными на федеральном уровне», — пояснила канадский юрист Шэрил Рейкин.

Чрезмерный интерес инвесторов привел к тому, что акции канадских компаний в сфере легального наркотика показали рекордный рост. Крупнейшая не только канадская, но и мировая компания в бизнесе легальной марихуаны — Canopy Growth Corp. — в апреле 2018 года достигла рыночной капитализации в 4,5 миллиарда долларов, а акции за год выросли на 226 процентов. При этом выручка компании за прошлый фискальный год (с 31 марта 2016 года по 31 марта 2017-го) составила всего 31 миллион долларов. Капитализация ближайшего конкурента Canopy — Aurora Cannabis — к апрелю достигла 3,7 миллиарда долларов, а стоимость акций увеличилась на 234 процента. Третья крупнейшая канадская компания, занимающаяся каннабисом, — Aphria Inc. — достигла капитализации в 1,7 миллиарда долларов, рост цены акций — 111 процентов. Для сравнения, капитализация такого гиганта, как Air Canada, составляет 5,4 миллиарда долларов.

Экономисты объясняют огромный успех канадских компаний тем, что бизнесменам удалось убедить инвесторов в будущем огромном спросе на марихуану и своем грядущем доминировании на глобальном рынке легальных поставок каннабиса.

Чили, Перу, Италия, Польша и Чехия. Тенденция к легализации марихуаны открыла широкие возможности для экспорта: предприниматели из Канады активно осваивают открывшиеся рынки в Европе, Латинской Америке, Африке и Океании. Только за последние годы послабления в законодательстве в отношении марихуаны приняли такие страны, как Германия

При этом открывшиеся новые рынки еще не успели наладить собственное производство каннабиса. Желая закрепиться на завоеванном пространстве, предприниматели скупают местные фирмы. Так, компания Aurora, уже работающая в Германии, приобрела местную Pedanios с целью упрощения дистрибуции легальной марихуаны на европейском континенте. В компании Tilray (пионер канадского экспорта каннабиса, который также уже зашел на рынок Германии) пояснили: «Когда власти других стран ищут марихуану [для импорта], Канада действительно является источником самого безопасного продукта».

Дании и Австралии. Из-за стремительной декриминализации каннабиса канадские производители ожидают высокого спроса на продукт и открывают производства в других странах и объединяются с местными компаниями для строительства плантаций — так, предприятия по выращиванию марихуаны появятся в Португалии

Несмотря на кажущийся успех Канады на новом рынке, экономисты настроены в отношении ее будущего лидерства весьма скептично. По их мнению, внутренний рынок Канады, который откроется после легализации каннабиса, небольшой, а лидирующие позиции страны в экспорте под большим вопросом. Таким образом, растиражированный местными предпринимателями будущий успех их компаний скорее является большим хайпом и попыткой выдать желаемое за действительное, чем реальностью.

Как поясняют аналитики, инвесторам стоит приготовиться к тому, что их вложения в канадские компании могут не оправдать ожиданий. Уже сейчас оценки компаний, занимающихся легальным каннабисом, сильно преувеличены — например капитализация Canopy в 100 раз выше ее доходов. При более реальном раскладе этот показатель должен быть в 10 раз меньше, подчеркнули в Центробанке Канады. По мнению аналитиков, рынок легального каннабиса в Канаде скорее похож не на перспективную отрасль, а на большой пузырь, который может лопнуть.

В будущем лидерстве Канады на глобальном рынке аналитики также сомневаются. Соучредитель инвестиционной компании 4Front, занимающейся рынком каннабиса, Крис Крейн отметил, что местные предприниматели не смогут выращивать достаточное количество каннабиса для того, чтобы покрыть внутренний спрос и отправлять товар на экспорт.

«Канадский климат и условия для крупномасштабного производства вряд ли позволят Канаде стать лидером рынка. Есть объективные причины, почему самые успешных производители в сфере сельского хозяйства Западного полушария находятся в Калифорнии, Аризоне, Мексике и Латинской Америке», — пояснил он. И наличие собственных производств в Португалии и Дании не будет конкурентным преимуществом, поскольку на фоне глобальной декриминализации травы к ее выращиванию на экспорт проявляют интерес страны с более благоприятным климатом и дешевой рабочей силой.

По мнению аналитиков, будущее отрасли легального каннабиса с большей вероятностью стоит не за США и Канадой, а за такими странами, как Колумбия, где климат лучше, а значит, трава будет дешевле. После отмены запрета в 2015 году власти республики уже начали наращивать производство конопли и всерьез намерены экспортировать ее за рубеж. В Боготе заявили, что собираются стать самым крупным экспортером легального каннабиса в Западном полушарии.

США и Канада в таком случае могут превратиться в рынки сбыта. Экономисты предупреждают, что после легализации каннабиса в Канаде и в случае отмены федерального запрета в США в эти страны хлынет дешевый импорт, и о собственном производстве конопли придется забыть.