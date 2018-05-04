Сбербанк не отмечает роста числа обращений клиентов по процедуре реабилитации

МОСКВА , 4 мая /ПРАЙМ/. Сбербанк не фиксирует увеличения числа обращений клиентов по их реабилитации в случаях, когда у банка возникают сомнения в законности совершаемых операций, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

"Банк не фиксирует увеличения числа обращений клиентов в рамках предусмотренной законом процедуры реабилитации. Изменения в законодательство вступили в силу в конце марта, поэтому пока преждевременно делать выводы об эффективности процедур", — отметили в Сбербанке.

В пятницу газета «Коммерсант» сообщила, что механизм двухуровневой реабилитации клиентов, получивших отказ банка в обслуживании или проведении операции, для исключения их из «черного списка» обернулся сложностями. Отказники стали обращаться в банки с запросами на исключение из списка, чтобы в итоге дойти до межведомственной комиссии, организованной при ЦБ . Банки же, по данным издания, чтобы сталкиваться с реабилитацией как можно реже, теперь предпочитают отказывать сразу, не доводя дело до официального включения в «черный список» через Росфинмониторинг

В Сбербанке отметили, что для исключения информации о клиентах из списка отказников необходимо, чтобы были устранены условия, из-за которых клиенту было отказано в проведении операции, а устранение причин может занимать у клиента некоторое время. «Попадание в список отказников на самом деле не является „черной меткой“ — в банке информация о том, что клиенту какой-то сторонний банк отказал в проведении операции, используется в качестве вспомогательного критерия при оценке деятельности клиента», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, информация о клиенте в таких списках никогда не являлась для Сбербанка достаточным основанием для того, чтобы отказать ему в проведении операции. «Сбербанк отказывает в проведении операций клиентов в случаях, когда критерии, по которым операция привлекла внимание банка, совпадают с критериями сомнительных операций, установленными Банком России», — подчеркнули в кредитной организации.

В Сбербанке добавили, что наблюдаемые ими тренды в целом совпадают с представленной Банком России информацией о сомнительных операциях в банковском секторе в 2017 году. По данным Банка России, сомнительные операции по выводу средств за рубеж в прошлом году составили 96 миллиардов рублей, по обналичиванию денежных средств — 326 миллиардов рублей.