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Прибыль российских микрофинансовых организаций в 2017 году упала на 33,4%
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Прибыль российских микрофинансовых организаций в 2017 году упала на 33,4% 

ТАСС 25 минут назад
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль российских микрофинансовых организаций (МФО) в 2017 году составила 5,3 млрд рублей, что на 33,4% меньше, чем годом ранее, говорится в отчете ЦБ РФ.
Число МФО за отчетный период сократилось на 12,2% — до 2271 организации.
Спрос на микрозаймы за 2017 год вырос на 23,6%, всего было заключено 23,5 млн договоров. Объем суммарных выдач микрозаймов вырос на 31,2% — до 256,1 млрд рублей. Сумма списанной задолженности по микрозаймам увеличилась на 34% — до 3,9 млрд рублей.
Портфель займов МФО вырос на 28% и достиг 112,8 млрд рублей.
Сумма погашенной задолженности по итогам прошлого года увеличилась на 38,3% — до 203,8 млрд рублей.
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