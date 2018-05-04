Прибыль российских микрофинансовых организаций в 2017 году упала на 33,4%

МОСКВА , 4 мая. / ТАСС /. Чистая прибыль российских микрофинансовых организаций (МФО) в 2017 году составила 5,3 млрд рублей, что на 33,4% меньше, чем годом ранее, говорится в отчете ЦБ РФ

Число МФО за отчетный период сократилось на 12,2% — до 2271 организации.

Спрос на микрозаймы за 2017 год вырос на 23,6%, всего было заключено 23,5 млн договоров. Объем суммарных выдач микрозаймов вырос на 31,2% — до 256,1 млрд рублей. Сумма списанной задолженности по микрозаймам увеличилась на 34% — до 3,9 млрд рублей.

Портфель займов МФО вырос на 28% и достиг 112,8 млрд рублей.

Сумма погашенной задолженности по итогам прошлого года увеличилась на 38,3% — до 203,8 млрд рублей.