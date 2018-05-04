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Фитнес-клубы World Class внедряют систему распознавания лиц
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Фитнес-клубы World Class внедряют систему распознавания лиц 

Rambler News Service 1 час назад
Фитнес-клубы сети World Class внедряют систему распознавания лиц в рамках мероприятий по автоматизации процессов в клубах, сообщили RNS в пресс-службе компании.
«Да, действительно постепенно внедряем в клубах систему распознавания лиц. Мы внедряем передовые технологии для автоматизации процессов в клубе. Для этого мы интегрировали электронные замки на шкафчиках в раздевалке и систему контроля и управление доступом с нашей учетной системой. Это позволяет нам управлять доступом клиентов к парковке, в клуб, в различные зоны, авто-кассы, солярий», — сказали в компании.
По словам директора отдела разработки World Class Давида Мелкумяна, для аутентификации клиентов используются браслеты с RFID-метками, система распознавания лиц станет дополнительным средством аутентификации, которое позволит избежать несанкционированное использование браслетов.
«Для аутентификации мы выдали нашим клиентам браслеты с RFID-метками. Во избежание несанкционированного использования браслетов клиентов мы используем дополнительную аутентификацию с использованием биометрии, в нашем случае это распознавание лица», — сказал Давид Мелкумян.
Он подчеркнул, что «эталонные фотографии (3D-модели лиц)», используемые в системе распознавания, «хранятся на специальном сервере в зашифрованном виде».
В пресс-службе компании также отметили, что система распознавания лиц уже внедрена в 9 клубах, планируется внедрить ее во всех клубах.
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