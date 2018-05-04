ЦБ РФ: уровень госдолга России к ВВП снизился до 33%

Москва , 4 мая — «Вести. Экономика». Общий объем государственного долга России по отношению к ВВП страны сократился с 40% до 33%. Об этом говорится в годовом отчете Банка России

В опубликованном на сайте ЦБ РФ годовом отчете за 2017 г. отмечается, что подобный уровень долговой нагрузки на экономику считается умеренным.

[ИСТОРИЯВОПРОСА] «На 1 января 2018 года, согласно международным критериям, долговая нагрузка на российскую экономику оставалась умеренной: отношение внешнего долга к ВВП составило 33% (на начало 2017 года — 40%), а внешних долговых обязательств органов государственного управления к ВВП — 4% (на начало 2017 года — 3%)». [/ИСТОРИЯВОПРОСА] Основная доля внешних долговых обязательств России сохраняется в частном секторе. Общий объем внешних обязательств частных банков и других компаний по состоянию на 1 января 2018 г. составил 448,6 млрд долларов, или 86,5% от общего объема внешнего долга РФ.

[URLEXTERNAL=http://www.cbr.ru/publ/God/ar_2017.pdf] PDF [/URLEXTERNAL]