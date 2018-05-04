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ЦБ: общий объем госдолга России за прошлый год сократился до 33% ВВП
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ЦБ: общий объем госдолга России за прошлый год сократился до 33% ВВП 

Банки.ру 54 минуты назад
Общий объем госдолга России на 1 января 2018 года сократился до 33% ВВП с 40% годом ранее, следует из годового отчета Центробанка.
«На 1 января 2018 года, согласно международным критериям, долговая нагрузка на российскую экономику оставалась умеренной: отношение внешнего долга к ВВП составило 33% (на начало 2017 года — 40%), а внешних долговых обязательств органов государственного управления к ВВП — 4% (на начало 2017 года — 3%)», — отмечается в документе.
По данным ЦБ, большая часть внешних обязательств РФ пришлась на частный сектор, общий объем внешних обязательства которого составил на 1 января 2018-го 448,6 млрд долларов, или 86,5% совокупного внешнего долга страны.
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