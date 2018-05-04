«Роснефть» ожидает новых двусторонних проектов с катарским инвестфондом QIA

«Роснефть» ожидает в ближайшее время новых двусторонних проектов с катарским инвестфондом Qatar Investment Authority (QIA), сообщил RNS представитель «Роснефти».

«Мы уверены, что прямое участие QIA в капитале компании уже в ближайшее время приведёт к новым взаимовыгодным двусторонним и международным проектам с нашими катарским партнёрами», — отметили в «Роснефти».

Комментируя отказ Glencore и QIA от сделки по продаже пакета акций «Роснефти» китайской CEFC, представитель российской компании подчеркнул, что китайский рынок остаётся для «Роснефти» стратегическим направлением работы.

«"Роснефть" продолжит активную работу по реализации проектов на ключевых рынках присутствия. Китайский рынок был, есть и будет стратегическим для развития бизнеса компании», — сказал он.