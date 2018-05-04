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Катарский QIA будет стратегическим партнером «Роснефти», заявили в компании
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Катарский QIA будет стратегическим партнером «Роснефти», заявили в компании 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Сделка, в результате которой суверенный фонд Катара QIA напрямую будет владеть 18,93% акций "Роснефти", является стратегической, QIA станет таким же партнером российской компании, как и другой крупный акционер — британская BP, прокомментировал РИА Новости пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
"Состоялась очень серьезная стратегическая сделка… Катар в лице фонда QIA становится прямым владельцем и стратегическим партнером компании. Из некоего портфельного инвестора, который думал, как бы максимально эффективно реализовать свою инвестицию, он превращается в стратегического долгосрочного инвестора, такого же примерно, как BP для нас. Это их решение, мы этим решением очень довольны. Это совершенно другой уровень отношений, другой уровень кооперации. Рынок убедится в этом, увидев целый ряд двусторонних международных проектов, которые мы будем с ними развивать, потому что это их и наше стратегическое решение", — прокомментировал Леонтьев.
Он отметил, что у Glencore, как у трейдера, другие задачи. Швейцарская компания вполне успешно завершила свое участие в этой сделке, получив высокую эффективность, отметил Леонтьев.
"QIA теперь наши стратегические партнеры, мы будем идти рука об руку в целом ряде проектов. Как мы с BP развиваем многостороннее сотрудничество как с нашим ключевым акционером, так и с катарским фондом, безусловно, тоже будем работать. С инвестиционной точки зрения QIA — очень хороший партнер, обладающий серьезными очевидными ресурсами, а также он профильный для нас", — пояснил Леонтьев.
Консорциум QIA и швейцарского сырьевого трейдера Glencore в 2016 году купил 19,5% акций «Роснефти» в ходе приватизационной сделки, а в 2017 году объявил о продаже 14,16% акций из этого пакета китайской CEFC. Сумма сделки оценивалась в 9,1 миллиарда долларов. Как ожидалось, после ее закрытия доля Glencore составит 0,5%, QIA — 4,7%.
Однако в пятницу Glencore сообщила, что консорциум уведомил китайскую CEFC о расторжении соглашения о продаже доли «Роснефти» в 14,16%. Компании также расформировывают консорциум, после завершения сделки QIA будет владеть 18,93% акций «Роснефти», Glencore — 0,57%. В результате сделки Glencore получит около 3,7 миллиарда евро.
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