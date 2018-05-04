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Леонтьев: «Роснефть» считает большим успехом сделку QIA-Glencore
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Леонтьев: «Роснефть» считает большим успехом сделку QIA-Glencore 

ТАСС 35 минут назад
Фото: dp.ru
"Роснефть" считает большим успехом сделку QIA-Glencore, скоро рынок увидит ряд сделок с QIA — Леонтьев.
ТАСС: последние новости
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