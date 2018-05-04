Леонтьев прокомментировал сделку QIA-Glencore

Леонтьев: «Роснефть» считает большим успехом сделку QIA-Glencore

Он добавил, что в ближайшее время рынок узнает о ряде проектов с новым стратегическим инвестором.

"Катарский фонд принял решение стать прямым владельцем акций, таким образом, у "Роснефти" теперь есть два стратегических крупных партнера — BP и QIA. Катарский фонд является серьезным инвестором, обладающим инвестиционными ресурсами, интересом в отрасли, — это для нас огромный успех. По каким-то странным обстоятельствам складывается ощущение, что у нас что-то сорвалось (сделка по продаже акций "Роснефти" — прим. ТАСС), это совершенно неправильное ощущение, противоречащее действительности. Мы получили прямого партнера, и рынок в ближайшее время увидит целый ряд двусторонних международных сделок, которые засвидетельствуют не просто акционерное участие, а стратегическое партнерство", — сказал он.

Ранее сообщалось, что консорциум QIA и Glencore расторг соглашение с китайской компанией CEFC о продаже ей 14,16% акций "Роснефти". Этот пакет будет передан дочерней компании фонда.

Кроме того, участники консорциума, созданного в декабре 2016 года для покупки 19,5% акций "Роснефти", договорились о его роспуске, а также о прямом владении акций нефтяной компании.

В результате 14,16% акций "Роснефти" будет передано дочерней структуре QIA. Таким образом, катарский фонд станет владельцем 18,93% "Роснефти", а Glencore сохранит 0,57% акций компании и получит около €3,7 млрд Соглашение вступает в силу 7 мая.