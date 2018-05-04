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Леонтьев прокомментировал сделку QIA-Glencore
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Леонтьев: «Роснефть» считает большим успехом сделку QIA-Glencore 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Нефтяная компания "Роснефть" считает успехом соглашение между суверенным фондом Катара (Qatar Investment Authority, QIA) и швейцарским трейдером Glencore, в результате которого QIA станет владельцем 18,93% акций нефтяной компании, сообщил ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.
Он добавил, что в ближайшее время рынок узнает о ряде проектов с новым стратегическим инвестором.
"Катарский фонд принял решение стать прямым владельцем акций, таким образом, у "Роснефти" теперь есть два стратегических крупных партнера — BP и QIA. Катарский фонд является серьезным инвестором, обладающим инвестиционными ресурсами, интересом в отрасли, — это для нас огромный успех. По каким-то странным обстоятельствам складывается ощущение, что у нас что-то сорвалось (сделка по продаже акций "Роснефти" — прим. ТАСС), это совершенно неправильное ощущение, противоречащее действительности. Мы получили прямого партнера, и рынок в ближайшее время увидит целый ряд двусторонних международных сделок, которые засвидетельствуют не просто акционерное участие, а стратегическое партнерство", — сказал он.
Ранее сообщалось, что консорциум QIA и Glencore расторг соглашение с китайской компанией CEFC о продаже ей 14,16% акций "Роснефти". Этот пакет будет передан дочерней компании фонда.
Кроме того, участники консорциума, созданного в декабре 2016 года для покупки 19,5% акций "Роснефти", договорились о его роспуске, а также о прямом владении акций нефтяной компании.
В результате 14,16% акций "Роснефти" будет передано дочерней структуре QIA. Таким образом, катарский фонд станет владельцем 18,93% "Роснефти", а Glencore сохранит 0,57% акций компании и получит около €3,7 млрд Соглашение вступает в силу 7 мая.
ТАСС: последние новости
Glencore и QIA расторгли соглашение о продаже 14,16% акций "Роснефти" китайской CEFC AP: Абрамович предстал перед швейцарским судом по иску ЕБРР Арбитраж в Петербурге отложил на 16 мая иск о банкротстве совладельца "Юлмарта"
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