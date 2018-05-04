Ещё
Общий объем госдолга России за год сократился с 40% до 33% ВВП
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Общий объем госдолга России за год сократился с 40% до 33% ВВП 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Общий объем госдолга РФ на 1 января 2018 года сократился до 33% ВВП с 40% годом ранее, такой уровень долговой нагрузки на экономику считается умеренным, говорится в годовом отчете Банка России.
"На 1 января 2018 года, согласно международным критериям, долговая нагрузка на российскую экономику оставалась умеренной: отношение внешнего долга к ВВП составило 33% (на начало 2017 года — 40%), а внешних долговых обязательств органов государственного управления к ВВП — 4% (на начало 2017 года — 3%)", — сообщил ЦБ.
При этом львиная доля внешних обязательств РФ пришлась на частный сектор, общий объем внешних обязательства которого составил на 1 января текущего года 448,6 миллиарда долларов, или 86,5% совокупного внешнего долга РФ. Объем обязательств органов государственного управления и Центрального банка достиг 70,3 миллиарда долларов, из них на ЦБ приходится 14,5 миллиарда долларов.
Платежи по погашению и обслуживанию внешнего долга органов государственного управления выросли за год до 4,4 миллиарда долларов (с 3,6 миллиарда долларов в 2016 году). При этом общая задолженность увеличилась на 16,7 миллиарда долларов — до 55,6 миллиарда долларов, а обязательства, принятые Россией в качестве правопреемницы бывшего СССР, сократились на 0,3 миллиарда долларов.
"Внешние долговые обязательства субъектов РФ практически не изменились и составили 0,2 миллиарда долларов", — говорится в документе. Внешние долговые обязательства российских банков в 2017 году уменьшились на 16 миллиардов — до 103,4 миллиарда долларов, внешний долг прочих секторов сократился на 4,1 миллиарда — до 345,2 миллиарда долларов.
Внешний долг РФ, номинированный в российской валюте, зафиксирован в размере 137,4 миллиарда долларов, его доля выросла за прошлый год с 21,6% до 26,5%, долг в иностранной валюте составил 381,4 миллиарда долларов.
РИА Новости: последние новости
"Роснефть" уверена в новых проектах с Катаром Роман Абрамович предстал перед судом в Швейцарии по иску ЕБРР, пишут СМИ Суд ЕС отклонил иск Нафтогаза об отмене решения по доступу Газпрома к Opal
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть звезды экрана, позор Украины на «Евровидении» и другие события дня6
У России появится серьезный конкурент по газу328
Певица погибла во время отдыха21
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ234
Украина направила России ноту180
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение