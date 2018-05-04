Министерство сельского хозяйства прогнозирует рост производства сырого молока в 2018 году до 31,3 млн тонн, на 0,6% в годовом выражении, говорится в национальном докладе о ходе и результатах реализации в 2017 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.
«Рост доли корпоративного сектора в молочной подотрасли, техническая и технологическая модернизация путем увеличения ввода новых, реконструированных и модернизированных объектов молочного скотоводства при условии сохранения поголовья и повышения продуктивности КРС молочного направления будут способствовать росту производства сырого молока в 2018 году до уровня 31,3 млн тонн (100,6% к уровню 2017 года)», — указано в документе.
10 апреля министр сельского хозяйства Александр Ткачев [заявлял] (https://rns.online/consumer-market/Minselhoz-ozhidaet-rosta-proizvodstva-moloka-ne-menee-chem-na-500-tis-tonn-ezhegodno-2018-04-10/), что ведомство прогнозирует рост производства молока не менее, чем на 500 тыс. тонн ежегодно.