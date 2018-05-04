Минсельхоз ожидает роста производства молока в 2018 году на 0,6% — до 31,3 млн тонн

Министерство сельского хозяйства прогнозирует рост производства сырого молока в 2018 году до 31,3 млн тонн, на 0,6% в годовом выражении, говорится в национальном докладе о ходе и результатах реализации в 2017 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.

«Рост доли корпоративного сектора в молочной подотрасли, техническая и технологическая модернизация путем увеличения ввода новых, реконструированных и модернизированных объектов молочного скотоводства при условии сохранения поголовья и повышения продуктивности КРС молочного направления будут способствовать росту производства сырого молока в 2018 году до уровня 31,3 млн тонн (100,6% к уровню 2017 года)», — указано в документе.