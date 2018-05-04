Объем задолженности по ипотеке в России в 2017 году вырос на 15,7% — до 5,2 трлн рублей

Объем задолженности перед российскими банками по ипотечным кредитам в 2017 году вырос на 15,7% — до 5,2 трлн руб., сообщается в годовом отчете ЦБ

«Объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам за 2017 год возрос на 15,7% (за 2016 год — на 12,1%), до 5,2 трлн рублей, чему способствовало государственное субсидирование процентной ставки по этим кредитам. В ипотечном кредитовании по-прежнему преобладали кредиты в рублях — 99,2%», — говорится в отчете.

Отмечается, что в 2017 году было выдано 1,1 млн ипотечных кредитов на сумму более 2 трлн руб. В 2016 году было выдано 856 тыс. кредитов.