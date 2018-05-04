Общий объем госдолга России сократился на 7% ВВП

В годовом отчете Банка России сообщается, что общий объем госдолга России по состоянию на 1 января 2018 года сократился до 33% ВВП, по сравнению с показателем в 40% годом ранее.

«На 1 января 2018 года, согласно международным критериям, долговая нагрузка на российскую экономику оставалась умеренной: отношение внешнего долга к ВВП составило 33% (на начало 2017 года — 40%), а внешних долговых обязательств органов государственного управления к ВВП — 4% (на начало 2017 года — 3%)», — говорится в отчете, передает РИА «Новости»

ЦБ отмечает, что большая часть внешних обязательств России пришлась на частный сектор, общий объем внешних обязательства которого составил на 1 января текущего года 448,6 млрд долларов, или 86,5% совокупного внешнего долга страны. Объем долга органов госуправления и Центробанка достиг 70,3 млрд долларов, при этом на ЦБ приходится 14,5 млрд долларов. Платежи по погашению и обслуживанию внешнего долга госорганов выросли за год до 4,4 млрд долларов. Общая задолженность увеличилась на 16,7 млрд долларов — до 55,6 млрд долларов. Обязательства, принятые Россией в качестве правопреемницы бывшего СССР, сократились на 0,3 млрд долларов. Внешние долговые обязательства субъектов России практически не изменились и составили 0,2 млрд долларов, сообщает Банк России. Внешние долговые обязательства российских банков в 2017 году уменьшились на 16 млрд — до 103,4 млрд долларов. Внешний долг прочих секторов сократился на 4,1 млрд — до 345,2 млрд долларов. Внешний долг России в отчечественной валюте зафиксирован в размере 137,4 млрд долларов, его доля выросла за 2017 год с 21,6% до 26,5%. Долг в иностранной валюте составил 381,4 млрд долларов.