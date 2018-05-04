Цены на нефть выросли до максимума с ноября 2014 г.

Москва , 4 мая — «Вести. Экономика». Цены на нефть выросли примерно на 2% 4 мая, когда цена барреля американской нефти достигла максимального за последние три года уровня на фоне проблем с мировыми поставками и ожидания новостей о возможных новых санкциях США против Ирана , передает Reuters

Президент США Дональд Трамп установил 12 мая в качестве крайнего срока для объявления о возможных новых санкциях в отношении Ирана, что укрепило рынок, сообщил Боб Яггер, директор Mizuho.

Американская нефть выросла на $1,45 до уровня выше $69,88 за баррель, достигнув максимума на торговой сессии в $69,97, что стало самым высоким уровнем с ноября 2014 года.

Нефть сорта Brent выросла на $1,35 до $74,98 за баррель.

Инвесторы обеспокоены тем, что санкции против Ирана могут сократить поставки нефти.

Министр иностранных дел Ирана заявил ранее, что США требуют изменить ядерное соглашение от 2015 года с мировыми державами, что является неприемлемым.