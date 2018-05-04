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Цены на нефть выросли до максимума с ноября 2014 г.
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Цены на нефть выросли до максимума с ноября 2014 г. 

Вести Экономика 44 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 4 мая — «Вести. Экономика». Цены на нефть выросли примерно на 2% 4 мая, когда цена барреля американской нефти достигла максимального за последние три года уровня на фоне проблем с мировыми поставками и ожидания новостей о возможных новых санкциях США против Ирана, передает Reuters.
Президент США Дональд Трамп установил 12 мая в качестве крайнего срока для объявления о возможных новых санкциях в отношении Ирана, что укрепило рынок, сообщил Боб Яггер, директор Mizuho.
Американская нефть выросла на $1,45 до уровня выше $69,88 за баррель, достигнув максимума на торговой сессии в $69,97, что стало самым высоким уровнем с ноября 2014 года.
Нефть сорта Brent выросла на $1,35 до $74,98 за баррель.
Инвесторы обеспокоены тем, что санкции против Ирана могут сократить поставки нефти.
Министр иностранных дел Ирана заявил ранее, что США требуют изменить ядерное соглашение от 2015 года с мировыми державами, что является неприемлемым.
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