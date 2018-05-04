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Банк России в 2017 году получил убыток в размере 435,3 миллиарда рублей
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Банк России в 2017 году получил убыток в размере 435,3 миллиарда рублей 

Москва24 49 минут назад
Фото: Москва24
Об этом свидетельствуют данные из официального отчета регулятора.
В материалах ЦБ РФ также отмечается, что процентные доходы за отчетный период упали на 20,6% — до 282 миллиардов рублей. Объем активов увеличился на 6,6% — до 30,8 триллиона рублей против 28,9 триллиона рублей по итогам 2016 года.
Ранее сообщалось, что в 2017 году российские банки получили прибыль в размере 790 миллиардов рублей, что на 15% ниже показателя 2016 года, когда он составил 930 миллиардов рублей.
При этом прибыльных кредитных организаций больше, чем убыточных: 420 банков показали прибыль в размере 1,6 триллиона рублей, а убыток 140 банков составил 772 миллиарда рублей.
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