Рынок акций Бельгии закрылся ростом, BEL 20 прибавил 0,66%

Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов потребительских товаров, промышленности и коммунальных услуг.

На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 вырос на 0,66%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции bpost NV (BR:BPOST), которые подорожали на 0,39 п. (2,45%), закрывшись на отметке в 16,28. Котировки Telenet Group Holding NV (BR:TNET) выросли на 0,94 п. (1,92%), завершив торги на уровне 49,88. Бумаги Anheuser Busch Inbev SA NV (BR:ABI) выросли в цене на 1,02 п. (1,26%), закрывшись на отметке 81,67.

Лидерами падения стали акции Proximus NV (BR:PROX), цена которых упала на 0,29 п. (1,17%), завершив сессию на отметке 24,60. Акции Sofina (BR:SOF) поднялись на 1,00 п. (0,69%), закрывшись на уровне 143,80, а UCB (BR:UCB) снизились в цене на 0,30 п. (0,48%) и завершили торги на отметке 62,02.

На Брюссельской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (56) превысило количество закрывшихся в минусе (47), а котировки 21 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,02%, или 0,20, достигнув отметки $1.312,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 1,96%, или 1,34, до $69,77 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подорожали на 1,71%, или 1,26, до отметки $74,88 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,38% до 1,1944, а котировки EUR/GBP упали на 0,12%, достигнув отметки 0,8823.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,24% до 92,50.