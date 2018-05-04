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В ЦБ сообщили о снижении госдолга России за 2017 год
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В ЦБ сообщили о снижении госдолга России за 2017 год 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
Банк России сообщил, что общий объем госдолга на 1 января 2018 года сократился до 33% ВВП по сравнению с 40% на 1 января 2017 года. Об этом сообщается в отчете за 2017 год, опубликованном на сайте регулятора.
"На 1 января 2018 года, согласно международным критериям, долговая нагрузка на российскую экономику оставалась умеренной: отношение внешнего долга к ВВП составило 33% (на начало 2017 года — 40%), а внешних долговых обязательств органов государственного управления к ВВП — 4% (на начало 2017 года — 3%)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что большая часть обязательств пришлась на частный сектор, общий объем внешнего долга которого составил $448,6 млрд — 86,5% совокупного внешнего долга России.
Ранее сообщалось, что ЦБ получил убыток в 435,3 млрд руб. по итогам 2017 года.
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