НЛМК не исключает вероятности ухода с рынка США в связи с пошлинами на сталь

Группа «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) будет вынуждена свернуть американский бизнес, если США не исключат производимые компанией слябы из списка продукции, которая попадает под заградительные пошлины, говорится в материалах NLMK USA (структура НМЛК), поданных в Минторг США.

США, обосновав это соображениями национальной безопасности, ввели импортные пошлины на поставки стали в размере 25% и алюминия — 10%, которые могут действовать в течение длительного периода времени.

"Если компания не сможет освободится от заградительных тарифов, то будет вынуждена уйти из бизнеса, лишив своих американских сотрудников рабочих мест. В обратном случае мы намерены работать почти на 100% мощности, увеличивать инвестиции, улучшать качество продукции и продавать ее на дополнительные рынки", — говорится в документе.

В марте NLMK USA подала заявление в Минторг США на исключение слябов из-под действия американских пошлин на импорт стали. В своем обращении компания указывает на то, что в любом случае будет вынуждена продолжить импортировать слябы, так как данная продукция не производится в США в достаточном количестве, дефицит мощностей по выпуску слябов оценивается примерно в 9,55 миллиона тонн.

NLMK USA ввозит около 1,5 миллиона тонн стальных слябов в год. С учетом пошлин стоимость поставок значительно вырастет и компания будет вынуждена переложить 25%-ную надбавку на своих клиентов, которые, в свою очередь, тоже поднимут цены. Вместе с тем в долгосрочной перспективе предприятия НЛМК в США, несмотря на существенный спрос на сталь на американском рынке, могут лишиться части покупателей, что вызовет неминуемое сокращение персонала, отмечается в документе.

Североамериканское подразделение НЛМК до 2022 года планировало инвестировать в развитие дополнительно 664 миллиона долларов, при том, что уже вложено 800 миллионов долларов. На заводах NLMK USA в Пенсильвании и Индиане заняты порядка 9 тысяч сотрудников. Кроме того, компания поддерживает портовые и транспортные предприятия страны.