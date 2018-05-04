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НЛМК не исключает вероятности ухода с рынка США в связи с пошлинами на сталь
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НЛМК не исключает вероятности ухода с рынка США в связи с пошлинами на сталь 

Прайм 16 минут назад
Группа «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) будет вынуждена свернуть американский бизнес, если США не исключат производимые компанией слябы из списка продукции, которая попадает под заградительные пошлины, говорится в материалах NLMK USA (структура НМЛК), поданных в Минторг США.
США, обосновав это соображениями национальной безопасности, ввели импортные пошлины на поставки стали в размере 25% и алюминия — 10%, которые могут действовать в течение длительного периода времени.
"Если компания не сможет освободится от заградительных тарифов, то будет вынуждена уйти из бизнеса, лишив своих американских сотрудников рабочих мест. В обратном случае мы намерены работать почти на 100% мощности, увеличивать инвестиции, улучшать качество продукции и продавать ее на дополнительные рынки", — говорится в документе.
В марте NLMK USA подала заявление в Минторг США на исключение слябов из-под действия американских пошлин на импорт стали. В своем обращении компания указывает на то, что в любом случае будет вынуждена продолжить импортировать слябы, так как данная продукция не производится в США в достаточном количестве, дефицит мощностей по выпуску слябов оценивается примерно в 9,55 миллиона тонн.
NLMK USA ввозит около 1,5 миллиона тонн стальных слябов в год. С учетом пошлин стоимость поставок значительно вырастет и компания будет вынуждена переложить 25%-ную надбавку на своих клиентов, которые, в свою очередь, тоже поднимут цены. Вместе с тем в долгосрочной перспективе предприятия НЛМК в США, несмотря на существенный спрос на сталь на американском рынке, могут лишиться части покупателей, что вызовет неминуемое сокращение персонала, отмечается в документе.
Североамериканское подразделение НЛМК до 2022 года планировало инвестировать в развитие дополнительно 664 миллиона долларов, при том, что уже вложено 800 миллионов долларов. На заводах NLMK USA в Пенсильвании и Индиане заняты порядка 9 тысяч сотрудников. Кроме того, компания поддерживает портовые и транспортные предприятия страны.
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