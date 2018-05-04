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В бюджете Волгоградской области инвестиции составляют меньше 10%
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В бюджете Волгоградской области инвестиции составляют меньше 10% 

РИА «ФедералПресс» 19 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Бюджетные инвестиции в Волгоградской области в 2017 году составили 8,25 млрд рублей, следует из информации комитета экономической политики и развития областной администрации. Аналогичных данных за 2016 год в открытом доступе нет.
Напомним, что общие расходы казны в 2017 году составили 86,57 млрд
За счет бюджетных капвложений на строительство и реконструкцию объектов областной и муниципальной собственности в прошлом году построен 71 объект, из них 64 уже объекта введено, а по 7 объектам завершено строительство.
3,35 млрд рублей это собственно средства областного бюджета, а более 4,9 млрд это целевые ассигнования из средств федерального бюджета. Значительная часть бюджетных инвестиций направлена на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и на строительство объектов инженерной инфраструктуры к проведению в 2018 году в Волгограде чемпионата мира по футболу.
Среди построенного 8 дорог общей протяженностью 30,5 км, 5 объектов газификации, 2 объекта берегоукрепления, 3 ФАПа и одна больница (на 100 человек), а также 11 домов для переселенцев из ветхого и аварийного фонда.
Из муниципальных объектов, в которые инвестировала областной бюджет выделяются объекты физкультуры — их сразу 14, в их числе реконструкция стадиона «Зенит».
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