В бюджете Волгоградской области инвестиции составляют меньше 10%

Бюджетные инвестиции в Волгоградской области в 2017 году составили 8,25 млрд рублей, следует из информации комитета экономической политики и развития областной администрации. Аналогичных данных за 2016 год в открытом доступе нет.

Напомним, что общие расходы казны в 2017 году составили 86,57 млрд

За счет бюджетных капвложений на строительство и реконструкцию объектов областной и муниципальной собственности в прошлом году построен 71 объект, из них 64 уже объекта введено, а по 7 объектам завершено строительство.

3,35 млрд рублей это собственно средства областного бюджета, а более 4,9 млрд это целевые ассигнования из средств федерального бюджета. Значительная часть бюджетных инвестиций направлена на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и на строительство объектов инженерной инфраструктуры к проведению в 2018 году в Волгограде чемпионата мира по футболу.

Среди построенного 8 дорог общей протяженностью 30,5 км, 5 объектов газификации, 2 объекта берегоукрепления, 3 ФАПа и одна больница (на 100 человек), а также 11 домов для переселенцев из ветхого и аварийного фонда.