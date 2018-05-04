Ещё
Объем торгов на Московской бирже в апреле вырос на 9,1%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Смерть звезды экрана, позор Украины на "Евровидении" и другие события дня
Смерть звезды экрана, позор Украины на "Евровидении" и другие события дня

Объем торгов на Московской бирже в апреле вырос на 9,1% 

Прайм 2 часа назад
Фото: Прайм
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле вырос на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 77,4 триллиона рублей, следует из материалов торговой площадки.
"В апреле 2018 года общий объем торгов на биржевых рынках вырос на 9,1% (здесь и далее по сравнению с аналогичным периодом 2017 года) и составил 77,4 триллиона рублей. По итогам месяца зафиксирован рост активности на всех основных рынках биржи: рынок акций (рост 83,5%), рынок облигаций (рост 33,2%), срочный рынок (рост 24,7%), денежный рынок (рост 7,6%) и валютный рынок (рост 6,3%)", — отмечает биржа.
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 33,2%, до 1,818 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов вырос на 21,1%, до 82,6 миллиарда рублей. В апреле на фондовом рынке биржи были размещены 58 облигационных займов, объем размещения составил 1,555 триллиона рублей (в том числе, объем размещения однодневных облигаций составил 994,4 миллиарда рублей).
Объем торгов на фондовом рынке вырос в 1,5 раза и достиг 3,135 триллиона рублей (без учета однодневных облигаций). Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился в 1,9 раза, до 1,318 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 59,9 миллиарда рублей, увеличившись в годовом выражении в 1,7 раза.
Объем торгов на валютном рынке увеличился на 6,3% и составил 31,8 триллиона рублей. Торги инструментами спот составили 9 триллионов рублей, сделки своп и форварды составили 22,8 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи снизился на 3,4% в рублевом выражении и составил 1,446 триллиона рублей, или 23,9 миллиарда долларов.
Объем торгов на срочном рынке в апреле вырос на 24,7% и составил 8,2 триллиона рублей или 139,5 миллиона контрактов. Объем торгов фьючерсными контрактами составил 132,5 миллиона контрактов, опционными контрактами — 7 миллионов контрактов. Объем открытых позиций на срочном рынке на конец месяца достиг 663,6 миллиарда рублей. Объем торгов на денежном рынке вырос на 7,6% и достиг 31,7 триллиона рублей, среднедневной объем операций — 1,442 триллиона рублей.
Прайм: последние новости
Китайская CEFC уже два месяца не платит сотрудникам "Газпром" в январе-апреле увеличил добычу газа на 9,1% Чистая прибыль Alibaba по итогам 2017-18 фингода выросла в 1,5 раза
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У России появится серьезный конкурент по газу254
Певица погибла во время отдыха15
Украина направила России ноту135
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ129
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов200
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение