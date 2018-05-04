Доля долларовых активов Банка России возросла до 45,8 процента

Доля долларов США в золотовалютных активах Банка России за прошлый год возросла с 40,4 до 45,8 процента, евро, напротив, резко уменьшилась — с 21,7 до 32,2 процента, следует из отчета регулятора за 2017 год.

Также Банк России увеличил вложения в китайские юани. Их доля за прошлый год возросла с 0,1 до 2,8 процента. Банк России включил китайский юань в перечень валют, используемых для инвестиций золотовалютных резервов, в 2015 году.

Банк России также инвестировал средства в активы, номинированные в канадских (3,1 процента) и австралийских (1 процент) долларах. Остатки на счетах в японских иенах и швейцарских франках были незначительны.

Германии, Соединенного Королевства, Валютные активы Банка России представляют собой в основном долговые обязательства Казначейства США , государственные облигации Франции Канады , негосударственные долговые ценные бумаги, в том числе те, обязательства по которым гарантированы правительствами иностранных государств, и долговые обязательства международных организаций.

Рыночная стоимость золота в золотовалютных активах на конец прошлого года составила 75,3 миллиарда долларов, его доля в резервах увеличилась с 15,2 до 17,3 процента.

Практически все золото хранится в хранилище Банка России. За 2017 год активы Банка России в золоте увеличились на 220 тонн, и на конец года их объем составил 1808 тонн.