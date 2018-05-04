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Доля долларовых активов Банка России возросла до 45,8 процента
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Доля долларовых активов Банка России возросла до 45,8 процента 

Российская Газета 35 минут назад
Фото: Российская Газета
Доля долларов США в золотовалютных активах Банка России за прошлый год возросла с 40,4 до 45,8 процента, евро, напротив, резко уменьшилась — с 21,7 до 32,2 процента, следует из отчета регулятора за 2017 год.
Также Банк России увеличил вложения в китайские юани. Их доля за прошлый год возросла с 0,1 до 2,8 процента. Банк России включил китайский юань в перечень валют, используемых для инвестиций золотовалютных резервов, в 2015 году.
Банк России также инвестировал средства в активы, номинированные в канадских (3,1 процента) и австралийских (1 процент) долларах. Остатки на счетах в японских иенах и швейцарских франках были незначительны.
Валютные активы Банка России представляют собой в основном долговые обязательства Казначейства США, государственные облигации Франции, Германии, Соединенного Королевства, Канады, негосударственные долговые ценные бумаги, в том числе те, обязательства по которым гарантированы правительствами иностранных государств, и долговые обязательства международных организаций.
Рыночная стоимость золота в золотовалютных активах на конец прошлого года составила 75,3 миллиарда долларов, его доля в резервах увеличилась с 15,2 до 17,3 процента.
Практически все золото хранится в хранилище Банка России. За 2017 год активы Банка России в золоте увеличились на 220 тонн, и на конец года их объем составил 1808 тонн.
На конец 2017 года объем активов Банка России в иностранных валютах и золоте составил 437,8 миллиарда долларов США, за год он вырос на 48,3 миллиарда. Основная часть активов (354,2 миллиарда) относится к международным резервам России.
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