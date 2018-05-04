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Сбербанк раскрыл параметры выпуска структурных облигаций на 3 млрд рублей
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Сбербанк раскрыл параметры выпуска структурных облигаций на 3 млрд рублей 

Rambler News Service 33 минуты назад
Безрисковая ставка структурных облигаций Сбербанка выпуска БСО-SBER_PRT-42m-001Р-10R составит 0,01% годовых, коэффициент участия в динамике базового актива — 65%, сообщили RNS в пресс-службе кредитной организации.
Базовым активом, к динамике курса которого привязан инвестиционный доход, станут американские депозитарные расписки самого Сбербанка (SBER LI).
Книга заявок будет открыта 7 мая и закрыта 24 мая. Дата начала размещения — 25 мая. Дата окончания размещения — наиболее ранняя из следующих дат: 22-й рабочий день с даты начала размещения или дата размещения последней биржевой облигации.
Ранее 4 мая стало известно о будущем начале размещения структурных облигаций Сбербанка на 3 млрд руб.
Всего планируется разместить 3 млн облигаций с номинальной ценой 1 тыс. руб.
Срок погашения составит 1274 дня.
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