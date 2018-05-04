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«Роснефть» поддерживает решение QIA и Glencore о переходе в прямое владение ее акциями
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«Роснефть» поддерживает решение QIA и Glencore о переходе в прямое владение ее акциями
ТАСС
47 минут назад
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Компания также рассчитывает на новые взаимовыгодные проекты с суверенным фондом Катара.
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