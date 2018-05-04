Ещё
Набиуллина рассказала, когда завершится зачистка банковского сектора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Набиуллина рассказала, когда завершится зачистка банковского сектора 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ завершил основные работы по зачистке банковского сектора, полностью она завершится через 2-3 года. Об этом говорится в отчете за 2017 год, размещенном на сайте регулятора.
"Можно говорить о том, что бóльшая часть работы по очищению банковского сектора выполнена, и в течение двух-трех лет она будет завершена полностью", — отметила Набиуллина.
Она добавила, что количество отзыва лицензий сократилось по сравнению с прошлым годом. Также отмечается, что показатели соответствуют о восстановлении банковской системы после событий 2014-2015 годов.
"Показатели банковской системы свидетельствуют о ее восстановлении после событий 2014–2015 годов. Кредитование растет темпами, превышающими темпы роста ВВП, а ставки по кредитам уменьшаются вслед за снижением инфляции и ключевой ставки Банка России", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ЦБ купил на рынке валюту для Минфина на 18,5 млрд руб.
Газета.Ru: последние новости
Голландские компании заподозрили в нарушении антироссийских санкций из-за Крымского моста Суд ЕС отклонил иск "Нафтогаза" к ЕК по газопроводу Opal "Газпром" сообщил об увеличении экспорта газа в ЕС
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У России появится серьезный конкурент по газу233
Певица погибла во время отдыха13
Украина направила России ноту115
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ114
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов198
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение