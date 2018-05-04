Набиуллина рассказала, когда завершится зачистка банковского сектора

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ завершил основные работы по зачистке банковского сектора, полностью она завершится через 2-3 года. Об этом говорится в отчете за 2017 год, размещенном на сайте регулятора.

"Можно говорить о том, что бóльшая часть работы по очищению банковского сектора выполнена, и в течение двух-трех лет она будет завершена полностью", — отметила Набиуллина.

Она добавила, что количество отзыва лицензий сократилось по сравнению с прошлым годом. Также отмечается, что показатели соответствуют о восстановлении банковской системы после событий 2014-2015 годов.

"Показатели банковской системы свидетельствуют о ее восстановлении после событий 2014–2015 годов. Кредитование растет темпами, превышающими темпы роста ВВП, а ставки по кредитам уменьшаются вслед за снижением инфляции и ключевой ставки Банка России", — говорится в сообщении.