«КамАЗ» и «ГАЗ» поставят Москве по 100 электробусов

Сергей Собянин. Группы «КамАЗ» и «ГАЗ» поставят «Мосгортрансу» по 100 электробусов с 15-летним сервисным обслуживанием и установкой 62 ультрабыстрых зарядок, сообщил мэр Москвы

«По итогам двух аукционов крупнейшие российские автопроизводители «КамАЗ» и «ГАЗ» стали победителями на поставку электробусов. Каждый из них выпустит для «Мосгортранса» по 100 самых современных в мире электробусов», — сказал Собянин.

Первые поставки намечены на сентябрь 2018 года. Итоги еще одного конкурса на 100 электробусов будут раскрыты в декабре, отметил мэр Москвы.

Ранее сообщалось, что «Мосгортранс» в конце 2017 года объявил 3 электронных аукциона на поставку 300 электробусов и системы зарядки для них по контрактам жизненного цикла.

Начальная цена контрактов, каждый из которых предполагает поставку и по 100 электробусов и обслуживание в течение 15 лет, составляет 10,548 млрд рублей, 10,549 млрд рублей и 10,787 млрд рублей соответственно. В рамках аукционов их победители будут обязаны также поставить около 100 быстрых зарядных станций.

«Мосгортранс» в апреле 2018 года скорректировал условия аукционов. Сумма закупок снижена по двум из них до 6,379 млрд рублей и до 6,568 млрд рублей.

Москва в будущем может приобретать по 300 электробусов ежегодно, а с 2021 года город будет закупать только электробусы вместо техники с дизельными двигателями.