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«КамАЗ» и «ГАЗ» поставят Москве по 100 электробусов
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«КамАЗ» и «ГАЗ» поставят Москве по 100 электробусов 

Rambler News Service 1 час назад
Группы «КамАЗ» и «ГАЗ» поставят «Мосгортрансу» по 100 электробусов с 15-летним сервисным обслуживанием и установкой 62 ультрабыстрых зарядок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«По итогам двух аукционов крупнейшие российские автопроизводители «КамАЗ» и «ГАЗ» стали победителями на поставку электробусов. Каждый из них выпустит для «Мосгортранса» по 100 самых современных в мире электробусов», — сказал Собянин.
Первые поставки намечены на сентябрь 2018 года. Итоги еще одного конкурса на 100 электробусов будут раскрыты в декабре, отметил мэр Москвы.
Ранее сообщалось, что «Мосгортранс» в конце 2017 года объявил 3 электронных аукциона на поставку 300 электробусов и системы зарядки для них по контрактам жизненного цикла.
Начальная цена контрактов, каждый из которых предполагает поставку и по 100 электробусов и обслуживание в течение 15 лет, составляет 10,548 млрд рублей, 10,549 млрд рублей и 10,787 млрд рублей соответственно. В рамках аукционов их победители будут обязаны также поставить около 100 быстрых зарядных станций.
«Мосгортранс» в апреле 2018 года скорректировал условия аукционов. Сумма закупок снижена по двум из них до 6,379 млрд рублей и до 6,568 млрд рублей.
Москва в будущем может приобретать по 300 электробусов ежегодно, а с 2021 года город будет закупать только электробусы вместо техники с дизельными двигателями.
«Мосгортранс» проводил испытания электробусов с 2015 года. На городские маршруты выходили автобусы на электротяге от «КамАЗа», «ЛиАЗа», Linkker (Финляндия), Vivovt Max Electro (Белоруссия) и Yutong (Китай).
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