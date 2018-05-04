Погрузка на Дальневосточной железной дороге в апреле 2018 г. выросла на 2,5%

МОСКВА , 4 мая. / ТАСС /. Погрузка на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) в апреле 2018 года составила 4 млн тонн, что на 2,5% больше по сравнению с апрелем 2017 года, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

Грузооборот в апреле составил 17 млрд тарифных тонно-км, что соответствует прошлогоднему показателю. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил 22,3 млрд тонно-км, что меньше уровня прошлого года на 0,2%.

Погрузка за январь — апрель 2018 года составила 16 млн тонн, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года. В том числе на дороге погружено: — каменного угля — 6,4 млн тонн (+4,1%); — нефтепродуктов — 3,4 млн тонн (-2,3%); — лесных грузов — 1,6 млн тонн (-6,8%); — цемента — 244 тыс. тонн (-18,4%); — черных металлов — 175 тыс. тонн (+55,1%); — лома черных металлов — 49 тыс. тонн (-40,5%). Грузооборот с начала 2018 года составил 67,7 млрд тарифных тонно-км, что на 0,4% выше уровня прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 0,2% и составил 88,6 млрд тонно-км.

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги» погрузка в апреле 2018 года составила 108,9 млн тонн, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за апрель 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5% и составил 215,5 млрд тарифных тонно-км.

Погрузка за январь — апрель 2018 года, по оперативным данным, составила 424,6 млн тонн, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2018 года составил 852 млрд тарифных тонно-км (+4,8%).