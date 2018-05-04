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«Балтийский Лизинг» предлагает спецусловия на Toyota Camry и спецтехнику New Holland Construction
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«Балтийский Лизинг» предлагает спецусловия на Toyota Camry и спецтехнику New Holland Construction 

Банки.ру 1 час назад
«Балтийский Лизинг» предлагает своим клиентам Toyota Camry на особых условиях. Как отмечается в сообщении компании, автомобиль можно оформить в лизинг с минимальным авансом — 5% от стоимости и со сниженным ежемесячным платежом.
По окончании срока договора лизинга клиент может выкупить машину в собственность за 1 тыс. рублей. В компании уточняют, что выкупная стоимость Toyota Camry New (Executive Safety) составит 1 тыс. рублей при стоимости авто 1,399 млн рублей и при условии оформления договора на срок 36 месяцев с ежемесячным платежом 26 999 рублей.
Для получения финансирования требуется авансовый платеж от 5% и минимальный пакет документов: анкета и заявка на лизинг, устав предприятия с подтверждением полномочий руководителя, а также финансовая отчетность. Кроме того, доступна возможность досрочного выкупа автомобиля. Предварительное решение о заключении договора принимается за один день.
Также компания предлагает клиентам авто в оперативный лизинг. В этом случае от лизингополучателя не требуется авансовый платеж, также ему предоставляются дополнительные услуги — от регистрации и страхования до шинного сервиса и услуг по телематике.
Кроме того, клиенты компании «Балтийский Лизинг» могут сэкономить при приобретении спецтехники марки New Holland Construction, которая входит в периметр итальянской компании CNH Industrial, — крупнейшего поставщика специальной техники и коммерческого автотранспорта. Предложения по различным моделям действуют в рамках розничной программы финансирования «Балтийского Лизинга».
За счет предоставления компанией CNH Industrial субсидий, а также специальных условий по финансированию «Балтийский Лизинг» может гарантировать своим клиентам скидки на экскаваторы-погрузчики и мини-погрузчики, говорится в другом релизе компании. Лизингополучатели, приобретающие экскаватор-погрузчик New Holland B90, могут получить дополнительную выгоду в размере 274 тыс. рублей. Уточняется, что скидка на эту модель предоставляется при заключении договора лизинга сроком до 13 месяцев и внесении авансового платежа от 45%. Предложение ограничено.
«Владельцам бизнеса будут интересны и другие предложения в этой категории: например, экскаватор-погрузчик B115 с дополнительной выгодой в 180 тыс. рублей; скидка на модель В100 составит 170 тыс. рублей, а на B80 — 150 тыс. рублей. Также клиенты «Балтийского Лизинга» могут сэкономить существенные суммы при покупке мини-погрузчиков этой же марки. Так, скидка на модель L230 составит 130 тыс. рублей, на L225 — 110 тыс. рублей, на L223 — 100 тыс. рублей, а на L218 и L220 — 90 тыс. рублей», — указано в релизе.
Кроме того, уменьшен минимальный авансовый платеж, теперь его размер составляет 5%.
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