Фондовый рынок США открылся ростом

Американский фондовый рынок открылся ростом, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones увеличился на 0,93% и составил 24 153,19 пункта.

Индекс S&P 500 вырос на 0,43% и составил 2641,02 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 1,09% и составил 7165,09 пункта.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник снизился на 48,69 коп, до 75,63 рубля., курс доллара уменьшился на 28,48 коп., до 63,20 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась по сравнению с показателем на пятницу на 37,6 коп., составив 68,79 руб.

Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,68% и составил 2289,5 пункта.

Индекс РТС поднялся на 1,15%, до 1141,19 пункта.

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