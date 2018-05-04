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Фондовый рынок США открылся ростом
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Фондовый рынок США открылся ростом 

Газета.Ru 35 минут назад
Американский фондовый рынок открылся ростом, об этом свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones увеличился на 0,93% и составил 24 153,19 пункта.
Индекс S&P 500 вырос на 0,43% и составил 2641,02 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 1,09% и составил 7165,09 пункта.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник снизился на 48,69 коп, до 75,63 рубля., курс доллара уменьшился на 28,48 коп., до 63,20 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась по сравнению с показателем на пятницу на 37,6 коп., составив 68,79 руб.
Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи вырос на 0,68% и составил 2289,5 пункта.
Индекс РТС поднялся на 1,15%, до 1141,19 пункта.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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