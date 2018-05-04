Российские аграрии столкнулись с перепроизводством

Москва, 4 мая — «Вести. Экономика». Министерство сельского хозяйства РФ ожидает сохранения положительной динамики развития сельского хозяйства в этом году, однако рост будет ниже, чем в 2017-м. Плохие экспортные возможности сдерживают рост АПК.

EPA, MAXIM SHIPENKOV

Такой прогноз ведомство дало в национальном докладе о результатах реализации аграрной госпрограммы. Санкции и господдержка позволила аграриям увеличить национальное производство, но рентабельность сельхозорганизаций снижается. По оценке министерства, рост сельхозпроизводства по итогам текущего года будет находиться в диапазоне 0∎1% «в зависимости от складывающейся экономической ситуации и погодных условий». В 2017 г. Россия увеличила выпуск сельхозпродукции на 2,4%, до 5,65 трлн руб., сообщил ранее Росстат. По итогам первого квартала текущего года такой темп роста пока сохраняется: объем выпуска составил почти 270 млрд руб., увеличившись к уровню аналогичного периода прошлого года еще на 2,6%. В том числе производство скота и птицы на убой прибавило 5%, выпуск молока — 2,2%, яиц — 1,5%. В 2018 г. выпуск растениеводческой продукции будет на уровне 2017 г., или на 0,5% выше, прогнозирует Минсельхоз. Это ниже целевого показателя на этот год, установленного на отметке в 1,5%. Урожай зерновых и зернобобовых в 2018 г., как ожидается, снизится на 15%, до 115 млн т, сахарной свеклы — на 24%, до 39,3 млн т. В 2017 г. впервые в истории России был собран рекордный урожай зерна — 134,1 млн тонн против 120,7 млн тонн в 2016 г. Был собран хороший урожай картофеля. Но рекордный урожай выявил проблемы со сбытом — регионы лишь заработали на зерне, да и те, кто имеет порты и развитую логистику. Производство картофеля в 2018 г. вырастет на 0,5%, до 29,7 млн т, а овощей — на 3,7%, до примерно 17 млн т, за счет строительства новых теплиц и мощностей хранения и переработки. В прошлом году растениеводство в целом прибавило гораздо больше — 2,1%, отмечают эксперты «Агроинвестора». Ниже целевого показателя Минсельхоз ожидает и рост в животноводстве в этом году, который прогнозируется на уровне 1,5∎1,7% против плановых 1,9%. По итогам 2017 г. производство продукции животноводства увеличилось на 2,8%, подсчитал Минсельхоз. Как поясняется в докладе, развитие ограничивают недостаточные экспортные возможности, а также медленное восстановление потребительского спроса. Рост рентабельности сельхозорганизаций в этом году министерство прогнозирует на уровне до 15% (с учетом субсидий) против оценочных 14,3% в 2017-м. В то же время, признают авторы доклада, этот показатель может оказаться ниже в случае неблагоприятных погодных условий, а также опережающего роста цен на материально-технические ресурсы. Рентабельность сельхозорганизаций в РФ снижается с 2015 г., когда она составила 20,3%, в 2016 г. этот показатель равнялся 16,4%. В прошлом году удельный вес прибыльных сельхозорганизаций вырос на 2 п. п., до 87%, однако совокупная прибыль до налогообложения уменьшилась на 10,4%, до 319 млрд руб. (с учетом субсидий), подчеркивают аналитики «Агроинвестора». Экспорт не успевает за производством Россия увеличивает экспорт АПК, но только за счет 3-4 направлений. Компании в животноводстве и молочной отрасли вынуждены жестко конкурировать на российском рынке и проигрывают на своем же рынке компаниям соседних стран с высокой эффективностью в этих отраслях. В 2017 г. Россия увеличила экспорт сельхозпродукции до $20,7 млрд с $17,1 млрд по итогам 2016 г., сообщил ранее «Вести. Экономика». В I квартале текущего года, без учета торговли со странами ЕАЭС, объем экспорта продукции АПК России составили $4,7 млрд, что больше показателя 2017 г. на $960 млн, или на 25,9%, сообщил Минсельхоз. Основными экспортируемыми продуктами, как и годом ранее, стали зерновые культуры, рыба и морепродукты, а также продукция масложировой отрасли и кондитерские изделия. Экспорт пшеницы составил порядка 9,6 млн тонн на сумму $1,7 млрд, превысив показатели 2017 г. в 1,5 раза, или на $620 млн Основным импортером российской пшеницы стал Египет. Экспорт соевого масла вырос на 29% до 155 тыс. тонн, рапсового масла — на 38% до 81 тыс. тонн, соевых бобов — в 2,3 раза до 343 тыс. тонн. В I квартале 2018 г. продолжилась наметившаяся в 2017 г. тенденция увеличения экспорта шоколадных кондитерских изделий: вывезено 29 тыс. тонн на сумму $82 млн, что больше уровня аналогичного периода 2017 г. на 45% (41% в денежном эквиваленте). Лидерами по импорту шоколадных кондитерских изделий российского производства является Китай, на долю которого пришлось 22,5% российского экспорта.