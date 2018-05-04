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Чистая прибыль Orlen Lietuva в I квартале упала в 3,6 раза — до €9,8 млн
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Чистая прибыль Orlen Lietuva в I квартале упала в 3,6 раза — до €9,8 млн 

Rambler News Service 45 минут назад
Литовская дочка PKN Orlen, компания Orlen Lietuva, сократила чистую прибыть в I квартале текущего года в 3,6 раза в годовом выражении — до €9,8 млн, сообщает «Нефть и Капитал» со ссылкой на компанию.
Доходы Orlen Lietuva от продаж в первом квартале 2018 года выросли на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до €1,011 млрд EBITDA составила €15,6 млн против €44,3 млн годом ранее.
В первом квартале литовская компания переработала 2,475 млн тонн нефти, что на 12% больше, чем в первом квартале 2017 года.
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