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Банк «Возрождение» и ЛК «Бизнес Альянс» реализовали лизинговый проект компании «Интеллект Дриллинг Сервисиз»
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Банк «Возрождение» и ЛК «Бизнес Альянс» реализовали лизинговый проект компании «Интеллект Дриллинг Сервисиз» 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Возрождение» реализовал сделку по финансированию лизингового проекта компании «Интеллект Дриллинг Сервисиз» на сумму 885 млн рублей сроком на семь лет. Об этом в пятницу сообщили в банке.
Как уточняется, средства, предоставленные компании, привлекаются на приобретение установок, предназначенных для кустового бурения эксплуатационных скважин. Сделка реализована совместно с лизинговой компанией «Бизнес Альянс» и Фондом развития промышленности Министерства промышленности и торговли РФ.
«Интеллект Дриллинг Сервисиз» входит в группу компаний IDS — ведущую российскую нефтесервисную группу, оказывающую комплексные услуги компаниям нефтедобывающего сектора.
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