Банк «Возрождение» и ЛК «Бизнес Альянс» реализовали лизинговый проект компании «Интеллект Дриллинг Сервисиз» 

Банк «Возрождение» реализовал сделку по финансированию лизингового проекта компании «Интеллект Дриллинг Сервисиз» на сумму 885 млн рублей сроком на семь лет. Об этом в пятницу сообщили в банке.
Как уточняется, средства, предоставленные компании, привлекаются на приобретение установок, предназначенных для кустового бурения эксплуатационных скважин. Сделка реализована совместно с лизинговой компанией «Бизнес Альянс» и Фондом развития промышленности Министерства промышленности и торговли РФ.
«Интеллект Дриллинг Сервисиз» входит в группу компаний IDS — ведущую российскую нефтесервисную группу, оказывающую комплексные услуги компаниям нефтедобывающего сектора.