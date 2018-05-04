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Участок Корякия — 1 на шельфе Арктики может быть первым разыгран на аукционе
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У России появится серьезный конкурент по газу
У России появится серьезный конкурент по газу

Участок Корякия — 1 на шельфе Арктики может быть первым разыгран на аукционе 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Нефтегазовый участок недр Корякия — 1 в Охотском море может быть первым разыгран на аукционе между "Газпромом" и "Роснефтью" сразу после принятия поправок к закону о континентальном шельфе, предполагающих проведение торгов между этими компаниями по спорным территориям на Арктическом шельфе, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.
"К участку Корякия — 1 проявляют интерес обе компании ("Роснефть" и «Газпром» — прим. ред.), и он первым может быть лицензирован. Аукцион по участку может быть проведен в текущем году сразу после внесения изменений в закон о континентальном шельфе", — сказал Донской.
Он добавил, что соответствующий законопроект внесен в Госдуму и готовится к первому чтению. «Все готовится к первому чтению, но когда будет принято, пока не понятно. Я думаю, не весной, не успеют», — добавил он.
В начале апреля правительство РФ одобрило разработанные Минприроды поправки в законодательство, предполагающие проведение аукционов между «Газпромом» и «Роснефтью» по спорным участкам на шельфе Арктики. Проект устанавливает возможность проведения аукционов на право пользования участками недр федерального значения континентального шельфа РФ среди лиц, имеющих право быть пользователями таких участков. Таким правом сейчас обладают только «Газпром» и «Роснефть».
В настоящее время установлен мораторий на выдачу лицензий на шельфе Арктики до фактического выполнения обязательств по уже выданным лицензиям. В интервью ТАСС Донской сообщал, что выдача лицензий может быть возобновлена по обращению «Роснефти» или «Газпрома».
ТАСС: последние новости
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