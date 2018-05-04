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Арбитраж в Петербурге отложил на 16 мая иск о банкротстве совладельца «Юлмарта»
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Арбитраж в Петербурге отложил на 16 мая иск о банкротстве совладельца «Юлмарта» 

ТАСС 35 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в пятницу отложил на 16 мая заседание по иску о банкротстве одного из владельцев компании «Юлмарт» Михаила Васинкевича. Информацию об этом опубликовали в картотеке арбитражных дел суда.
"Судебное заседание отложено до 17:40 мск 16 мая 2018 года", — говорится в карточке. Причина не указана.
Иск о банкротстве Васинкевича в суд подал еще один владелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин, который находится под домашним арестом в своей квартире в Петербурге по делу о мошенничестве в сфере кредитования. Причина подачи заявления о несостоятельности — долг бизнесмена Васинкевича в 405 млн рублей, который якобы образовался из-за кредита в Газпромбанке. Васинкевич ранее сообщил, что, по его мнению, денежные требования искусственно сформированы и предъявляются с целью оказания давления.
Компания «Юлмарт» принадлежит трем партнерам — Августу Мейеру и Костыгину (более 60% акций), а также Васинкевичу (остальная доля акций). Спор между совладельцами Костыгиным и Васинкевичем отразился в ряде исков в судах Петербурга и Москвы. Причина разногласий — кредит, за который поручились Костыгин и Васинкевич, на сумму 1 млрд рублей в Газпромбанке на нужды «Юлмарта» и последовавший за ним корпоративный конфликт. Банк списал средства с личного счета Костыгина, который после этого стал правопреемником долга компании.
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