Арбитраж в Петербурге отложил на 16 мая иск о банкротстве совладельца «Юлмарта»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 4 мая. / ТАСС /. Арбитражный суд по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в пятницу отложил на 16 мая заседание по иску о банкротстве одного из владельцев компании «Юлмарт» Михаила Васинкевича . Информацию об этом опубликовали в картотеке арбитражных дел суда. "Судебное заседание отложено до 17:40 мск 16 мая 2018 года", — говорится в карточке. Причина не указана. Иск о банкротстве Васинкевича в суд подал еще один владелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин , который находится под домашним арестом в своей квартире в Петербурге по делу о мошенничестве в сфере кредитования. Причина подачи заявления о несостоятельности — долг бизнесмена Васинкевича в 405 млн рублей, который якобы образовался из-за кредита в Газпромбанке . Васинкевич ранее сообщил, что, по его мнению, денежные требования искусственно сформированы и предъявляются с целью оказания давления. Компания «Юлмарт» принадлежит трем партнерам — Августу Мейеру и Костыгину (более 60% акций), а также Васинкевичу (остальная доля акций). Спор между совладельцами Костыгиным и Васинкевичем отразился в ряде исков в судах Петербурга и Москвы . Причина разногласий — кредит, за который поручились Костыгин и Васинкевич, на сумму 1 млрд рублей в Газпромбанке на нужды «Юлмарта» и последовавший за ним корпоративный конфликт. Банк списал средства с личного счета Костыгина, который после этого стал правопреемником долга компании.