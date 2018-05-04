Ещё
РФ к 3 мая увеличила сбор тепличных овощей на 17,7%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РФ к 3 мая увеличила сбор тепличных овощей на 17,7% 

Прайм 1 час назад
РФ по состоянию на 3 мая собрала с начала года 237,9 тысячи тонн тепличных овощей, что на 17,7% больше аналогичного периода прошлого года, сообщил Минсельхоз РФ.
"Валовой сбор тепличных овощных культур по состоянию на 3 мая 2018 года в целом по стране составил 237,9 тысячи тонн, или на 17,7% выше уровня 2017 года (202 тысячи тонн)", — говорится в сообщении.
В том числе огурцов было собрано 181,5 тысячи тонн, что на 9,5% выше уровня 2017 года, томатов — 52,1 тысячи тонн (рост на 59,8%), прочих овощных культур — 4,3 тысячи тонн (на 16,2% больше).
Лидерами по производству тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах среди регионов стали Краснодарский край — 22,8 тысячи тонн, Московская область — 17,7 тысячи тонн, Татарстан — 16,6 тысячи тонн, Ставропольский край — 16,5 тысячи тонн, Липецкая область — 16 тысяч тонн.
Прайм: последние новости
"Газпром" заплатит 75 млрд руб за строительство в РФ трубы к "Северному потоку-2" "О1 Груп Финанс" допустила техдефолт по выплате купона по облигациям на 14 млрд руб ФГ "Будущее" предъявила к выкупу акции "Росгосстраха" на 6,1 млрд руб
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов158
Пекин уступает под напором Трампа149
«Белые каски» больше не нужны Западу31
Сотрудницу полиции застали за блатной песней198
Успешно испытано первое лекарство от алкоголизма22
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение