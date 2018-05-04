Триллион долларов готов обрушиться на акционеров компаний США

Investing.com — Вероятно, вы заметили, что компании США выплачивают акционерам миллиарды долларов за счет выкупа акций и наращивания дивидендов.

Эта тенденция может принять неслыханные масштабы.

S&P Dow Jones Indices прогнозирует, что компании из списка индекса S&P 500 в этом году потратят 1 триллион долларов на выкуп акций и повышение дивидендов.

Выкуп акций в целом вырос на 72%, чему способствовало большое количество необычайно крупных программ, в том числе от Apple (NASDAQ:AAPL), PepsiCo (NASDAQ:PEP), Wells Fargo (NYSE:WFC) и Cisco

Между тем, треть компаний индекса S&P 500 повысили дивидендные выплаты в этом году.

Значительная часть расходуемых средств образовалась в результате сокращения ставки корпоративного налога с 35% до 21% в конце 2017 года.

Критически настроенные эксперты утверждают, что корпорации должны тратить больше средств на инвестиции и заработные платы работникам.

Недавно Goldman Sachs опубликовала отчет, в котором было отмечено, что компании, придерживающиеся стратегии выкупа акций и наращивания дивидендов в течение последних двух лет не дотягивали до темпов роста S&P 500.