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Триллион долларов готов обрушиться на акционеров компаний США
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Триллион долларов готов обрушиться на акционеров компаний США 

Investing.com Россия 57 минут назад
Investing.com — Вероятно, вы заметили, что компании США выплачивают акционерам миллиарды долларов за счет выкупа акций и наращивания дивидендов.
Эта тенденция может принять неслыханные масштабы.
S&P Dow Jones Indices прогнозирует, что компании из списка индекса S&P 500 в этом году потратят 1 триллион долларов на выкуп акций и повышение дивидендов.
Выкуп акций в целом вырос на 72%, чему способствовало большое количество необычайно крупных программ, в том числе от Apple (NASDAQ:AAPL), PepsiCo (NASDAQ:PEP), Wells Fargo (NYSE:WFC) и Cisco.
Между тем, треть компаний индекса S&P 500 повысили дивидендные выплаты в этом году.
Значительная часть расходуемых средств образовалась в результате сокращения ставки корпоративного налога с 35% до 21% в конце 2017 года.
Критически настроенные эксперты утверждают, что корпорации должны тратить больше средств на инвестиции и заработные платы работникам.
Недавно Goldman Sachs опубликовала отчет, в котором было отмечено, что компании, придерживающиеся стратегии выкупа акций и наращивания дивидендов в течение последних двух лет не дотягивали до темпов роста S&P 500.
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