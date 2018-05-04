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Нидерланды расследуют участие 7 компаний в строительстве моста в Крым
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Нидерланды расследуют участие 7 компаний в строительстве моста в Крым 

Прайм 55 минут назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
Прокуратура Нидерландов проводит расследование в отношении семи компаний, которые предположительно участвовали в строительстве моста из Краснодарского края в Крым через Керченский пролив в обход европейских санкций, сообщает издание Nl Times со ссылкой на местные СМИ.
Новостной портал NU.nl отмечает, что прокурор отказался перечислить названия компаний. Вместе с тем, по данным газеты Algemeen Dagblad (AD), в число компаний, в отношении которых проводится расследование, входят два предприятия из городов Додевард и Милсбиик. Как пишет газета, первая компания поставила установку для вколачивания свай, а вторая — важные комплектующие для этой установки. Издание сообщает, что «компании предполагали обойти санкции ЕС, работая исключительно на российской стороне».
В сентябре 2017 года газета De Gelderlander сообщала, что нидерландская компания Dematec Equipment построила одну из машин для строительства моста через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край. Другая компания Bijlard Hydrauliek поставила «самую важную часть» для данной техники. Позже министр внешней торговли и развития Нидерландов Лилианне Плаумен заявила, что власти проверят законность участия компаний в строительстве моста в Крым.
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