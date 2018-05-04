Голландские компании накажут за Крымский мост

Прокуратура Нидерландов начала расследование в отношении семи голландских компаний, подозреваемых в помощи России при строительстве Крымского моста. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на голландские СМИ.
По версии следствия, голландские компании могли предоставлять российской стороне товары и услуги в нарушение европейских санкций. Их подозревают в поставках оборудования для строительства и техническом обслуживании ранее установленного оборудования.
Среди фирм-нарушителей, в частности, оказались Dematec Equipment и Biljard Hydrauliek. Если прокуратура найдет доказательства их причастности к строительству Крымского моста, им грозят штрафы в размере до 820 тысяч евро. Наказание физическим лицам предусматривает штрафы до 82 тысяч евро или лишение свободы сроком до 6 лет.