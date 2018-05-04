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ФГ «Будущее» предъявила к выкупу акции «Росгосстраха» на 6,1 млрд руб
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ФГ «Будущее» предъявила к выкупу акции «Росгосстраха» на 6,1 млрд руб 

Прайм 1 час назад
Финансовая группа «Будущее» предъявила к выкупу на основе обязательного предложения о выкупе акции СК «Росгосстрах» на сумму 6,11 миллиарда рублей, следует из отчетности группы.
"Предъявлены к выкупу на основе обязательного предложения о выкупе ПАО «СК „Росгосстрах“ на сумму 6 112 867 тысяч рублей. Срок оплаты — май 2018 года», — говорится в отчете.
В ФГ «Будущее» входят НПФ «Будущее» (владеет 4,1% санируемого банка «Открытие»), НПФ «Телеком-союз», НПФ «Образование» и НПФ «Социальное развитие».
В материалах НПФ «Будущее» говорится, что инвестиционный результат фонда в 2017 году составил убыток в размере 6 миллиардов рублей. Там же поясняется, что одним из ключевых факторов, оказавшим влияние на инвестиционный результат, явилась отрицательная переоценка ценных бумаг ФГ «Открытие» объемом около 12 миллиардов рублей в связи с санацией банка Фондом консолидации банковского сектора и принятым 30 ноября 2017 года решением Банка России о списании стоимости капитала санируемого банка до 1 рубля.
В результате НПФ «Будущее» отразил переоценку финансовых вложений в банк и до настоящего момента находится под давлением данного фактора, отмечается в материалах.
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