ExxonMobil устранил замечания ГКЗ по увеличению квоты на добычу нефти на «Сахалине — 1»

Сергей Донской. МОСКВА , 4 мая. / ТАСС /. ExxonMobil устранил замечания Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) по проекту изменений технологической схемы «Сахалин — 1», подала обновленную техсхему, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России

"В рамках встречи Гленн Уоллер (президент ExxonMobil Russia — прим. ред.) проинформировал, что компания доработала техсхему по замечаниям ГКЗ (по проекту изменений технологической схемы «Сахалина — 1» — прим. ред.) и повторно ее представила экспертам", — сказал Донской.

Он добавил, что сейчас речь идет о рабочих замечаниях, которые легко можно снять. «Они (ГКЗ и ExxonMobil — прим. ред.) закончили рассмотрение и сейчас пойдут думать по этим замечаниям. Это чисто технически, там нет ничего критичного», — добавил он.

Ранее в Минприроды России ТАСС сообщали, что эксперты Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) выявили ряд замечаний по проекту изменений технологической схемы «Сахалина — 1», в связи с чем решение об увеличении квоты на добычу нефти на проекте примут, ориентировочно, до конца апреля.

О проекте

"Сахалин — 1" — первый масштабный шельфовый проект, осуществляемый в РФ на условиях соглашение о разделе продукции (СРП), которое было заключено в 1996 году. В проекте участвует "Роснефть" (20%), ExxonMobil (30%), Sodeco (30%), ONGC Videsh Ltd. (20%). Проект предусматривает добычу углеводородов на трех месторождениях — Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо— восточном шельфе острова Сахалин в акватории Охотского моря.

С 2015 года проект стал предметом споров — американская компания требовала от российских властей возместить переплаченный в размере $637 млн налог на прибыль по проекту «Сахалин — 1», где она является оператором и работает в партнерстве с «Роснефтью». Мировое соглашение было подписано 12 сентября 2017 года.

При этом о том, что у спора будет найдено решение в начале сентября 2017 г. заявил президент РФ Владимир Путин . Представитель Минфина РФ позже подтвердил ТАСС, что варианты урегулирования найдены.

Газета «Коммерсант» сообщала, что ExxonMobil может получить миноритарную долю в крупном проекте с «Роснефтью» в случае отказа от претензий по налоговому спору с властями РФ. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович позднее говорил, что участие американской компании в совместных с «Роснефтью» проектах может поспособствовать разрешению налогового спора по проекту.