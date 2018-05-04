Оператор «Сахалина — 1» доработал изменения в технологическую схему проекта

Сергей Донской. Компания Exxon Neftegas Limited, оператор проекта «Сахалина-1», доработала изменения в технологическую схему проекта и повторно представила их в Госкомиссию по запасам (ГКЗ), сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ

Он сообщил, что этот вопрос обсуждался на встрече с президентом ExxonMobil Russia Гленом Уоллером.

«В рамках встречи Гленн Уоллер проинформировал, что компания доработала техсхему по замечаниям ГКЗ и повторно ее представила экспертам», — отметил Донской.

В середине апреля текущего года глава ГКЗ Игорь Шпуров заявлял, что Госкомиссия по запасам [рассмотрит] (https://rns.online/energy/GKZ-v-mae-zavershit-analiz-vozmozhnogo-izmeneniya-tehnologicheskoi-shemi-Sahalina-1-2018-04-18/) вопрос о возможных изменениях технологической схемы проекта «Сахалин-1» до конца мая 2018 года.

В начале декабря прошлого года заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов заявлял, что Минэнерго РФ получило предложение об увеличении добычи нефти на проекте «Сахалин-1».

«Это вопрос, связанный с технологической схемой разработки месторождений. Действительно, такое обращение есть, оно рассматривается. Есть технологические вопросы, связанные с пиком добычи, совокупным объёмом добычи», — отмечал он.