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Оператор «Сахалина — 1» доработал изменения в технологическую схему проекта
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Оператор «Сахалина — 1» доработал изменения в технологическую схему проекта 

Rambler News Service 2 часа назад
Компания Exxon Neftegas Limited, оператор проекта «Сахалина-1», доработала изменения в технологическую схему проекта и повторно представила их в Госкомиссию по запасам (ГКЗ), сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.
Он сообщил, что этот вопрос обсуждался на встрече с президентом ExxonMobil Russia Гленом Уоллером.
«В рамках встречи Гленн Уоллер проинформировал, что компания доработала техсхему по замечаниям ГКЗ и повторно ее представила экспертам», — отметил Донской.
В середине апреля текущего года глава ГКЗ Игорь Шпуров заявлял, что Госкомиссия по запасам [рассмотрит] (https://rns.online/energy/GKZ-v-mae-zavershit-analiz-vozmozhnogo-izmeneniya-tehnologicheskoi-shemi-Sahalina-1-2018-04-18/) вопрос о возможных изменениях технологической схемы проекта «Сахалин-1» до конца мая 2018 года.
В начале декабря прошлого года заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов заявлял, что Минэнерго РФ получило предложение об увеличении добычи нефти на проекте «Сахалин-1».
«Это вопрос, связанный с технологической схемой разработки месторождений. Действительно, такое обращение есть, оно рассматривается. Есть технологические вопросы, связанные с пиком добычи, совокупным объёмом добычи», — отмечал он.
Проект «Сахалин-1» реализуется консорциумом, в котором «Роснефти» принадлежит 20%, американской ExxonMobil — 30%, японской Sodeco — 30%, индийской ONGC — 20%.
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