Банк «Возрождение» профинансировал лизинговый проект компании «Интеллект ДриллингСервисиз»

Банк «Возрождение» предоставил компании «Интеллект ДриллингСервисиз» 885 миллионов рублей на реализацию лизингового проекта для приобретения установок для кустового бурения эксплуатационных скважин, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Банк «Возрождение» реализовал сделку по финансированию лизингового проекта компании «Интеллект ДриллингСервисиз» — сервисного предприятия нефтегазовой отрасли — на сумму 885 миллионов рублей сроком на 7 лет. Средства, предоставленные банком в адрес компании, привлекаются на приобретение установок, предназначенных для кустового бурения эксплуатационных скважин», — говорится в сообщении.