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Банк «Возрождение» профинансировал лизинговый проект компании «Интеллект ДриллингСервисиз»
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Банк «Возрождение» профинансировал лизинговый проект компании «Интеллект ДриллингСервисиз» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Банк «Возрождение» предоставил компании «Интеллект ДриллингСервисиз» 885 миллионов рублей на реализацию лизингового проекта для приобретения установок для кустового бурения эксплуатационных скважин, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.
«Банк «Возрождение» реализовал сделку по финансированию лизингового проекта компании «Интеллект ДриллингСервисиз» — сервисного предприятия нефтегазовой отрасли — на сумму 885 миллионов рублей сроком на 7 лет. Средства, предоставленные банком в адрес компании, привлекаются на приобретение установок, предназначенных для кустового бурения эксплуатационных скважин», — говорится в сообщении.
Сделка реализована совместно с лизинговой компанией АО «Бизнес Альянс» и фондом развития промышленности министерства промышленности и торговли РФ.
Как уточняется в сообщении, «Интеллект ДриллингСервисиз» входит в группу компаний IDS — ведущую российскую нефтесервисную группу, оснащенную современным оборудованием и оказывающую комплексные услуги компаниям нефтедобывающего сектора. Клиентами ГК IDS являются ведущие российские компании — НК «Роснефть», ПАО «Газпромнефть», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ПАО «Лукойл», «Салым Петролеум Девелопмент Н. В.» и другие.
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