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Международные резервы РФ за неделю снизились на 3,4 млрд долларов
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Международные резервы РФ за неделю снизились на 3,4 млрд долларов 

Банки.ру 46 минут назад
Объем международных резервов РФ по состоянию на 27 апреля составил 460,4 млрд долларов против 463,8 млрд на 20 апреля. Такие данные приводятся на сайте Банка России в пятницу.
Как уточняется в сообщении регулятора, объем международных резервов уменьшился на 3,4 млрд долларов, или на 0,7%, под воздействием отрицательной переоценки.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
Напомним, за 2017 год российские резервы увеличились примерно на 55 млрд долларов, в январе 2018-го — почти на 15 млрд, в феврале — на 5,909 млрд
Выступая в Госдуме в ноябре 2017 года с докладом о денежно-кредитной политике, глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о сохранении ориентира по увеличению резервов до 500 млрд долларов. Но покупать валюту в резервы Центробанк планирует не ранее, чем будет уверен, что и инфляция, и инфляционные ожидания находятся на устойчиво низком уровне, подчеркнула она. Ранее Набиуллина говорила, что «никакой спешки с пополнением золотовалютных резервов нет, они достаточны». Она дала понять, что регулятор может возобновить закупки валюты в резервы вне зависимости от уровня курса, но будет принимать в расчет уровень его волатильности.
В начале лета 2015 года в Центробанке назвали комфортным для России уровень резервов в 500 млрд долларов; довести ЗВР до этой величины планируется за пять — семь лет. С 13 мая по 28 июля 2015 года Банк России проводил на внутреннем рынке закупки валюты в резервы в объеме 100—200 млн долларов ежедневно. Приостановка процесса была связана с ростом волатильности на валютном рынке.
Банк России может рассмотреть возможность пополнения резервов в 2019 году, когда процентные ставки достигнут равновесного уровня, а экономика вернется к балансу, но конкретные сроки начала интервенций пока не обсуждаются, заявила в октябре 2017-го первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора 23 марта Набиуллина заявила, что международные резервы России могут достичь 500 млрд долларов без интервенций со стороны Центробанка и без специальных дополнительных покупок.
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