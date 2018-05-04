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Финский производитель упаковки вложит 3,2 млрд рублей в производство в Подмосковье
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Финский производитель упаковки вложит 3,2 млрд рублей в производство в Подмосковье 

ТАСС 25 минут назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Финский производитель одноразовой упаковки и посуды Huhtamaki вложит 3,2 млрд рублей в расширение производства в подмосковной Ивантеевке. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе министерства инвестиций и инноваций Московской области.
"По проекту предполагается строительство трех зданий: двух производственных и одного складского комплекса. Таким образом, объем производства будет еще увеличен. Будет создано 100 новых рабочих мест. Общий объем финансирования на реализацию проекта составит 3,2 млрд рублей", — цитируется в сообщении заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев. Насколько вырастет мощность предприятия после расширения, в мининвесте не пояснили.
Под расширение производства власти Подмосковья выделили инвестору участок в 3,1 тыс. кв. м.
Huhtamaki владеет двумя заводами в России: один в Ивантеевке (работает с 1994 года), второй — в Алабуге в Татарстане. По данным регионального мининвеста, подмосковное предприятие — крупнейший объект компании в Восточной Европе и крупнейший в России и СНГ производитель упаковки для яиц.
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