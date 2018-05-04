Финская компания Huhtamaki расширит производство в Подмосковье

Инвестор получил земельный участок площадью более 3 тысяч квадратных метров в подмосковной Ивантеевке . Как уточняется в сообщении, на нем компания планирует разместить два производственных помещения и один складской комплекс.

В данный момент мощность производства составляет 20 тысяч тонн готовой продукции в год. После расширения производства компания планирует к 2024 году удвоить объемы выпускаемой продукции. Также в 2019 году планируется запуск линии по производству экологической упаковки для яиц.

"Мы предоставляем «Хухтамаки С. Н. Г.» земельный участок без проведения аукциона площадью 3,18 тысячи квадратных метра для расширения уже существующего производства на территории Московской области. По проекту предполагается строительство трех новых современных зданий: двух производственных и одного складского комплекса. Таким образом, объем производства будет увеличен. Общий объем финансирования на реализацию проекта составит 3,2 миллиарда рублей", — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев , его слова приводятся в сообщении.

По мнению Буцаева, реализация проекта позволит с 2018 по 2027 год привлечь в консолидированный бюджет Московской области более 1 миллиарда налоговых отчислений, а также пополнить бюджет Ивантеевки неналоговыми отчислениями на сумму более 18 миллионов рублей.