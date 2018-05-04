«РусАл» в апреле сократил экспорт алюминия на 68%

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При этом отгрузка алюминия с заводов «РусАла» увеличилась в апреле на 25%. Между тем импорт глинозема предприятиями «РусАла» вырос на 5%, сообщает "Интерфакс"

Гендиректор "Трансконтейнера" Петр Баскаков заявил ранее, что «РусАл» предложил приостановить экспорт алюминия в контейнерах на платформах оператора. «Из 1,7 тыс. вагонов в месяц (3 тыс. контейнеров) мы (в апреле — ред.) перевезли около 700 (контейнеров — ред.). Пока перевозки в экспортном сообщении приостановлены, потому что „РусАл“ еще сам не разобрался», — отметил Баскаков.

"Они ("РусАл" — ред.) дали информацию о том, что приостанавливают (отправку на заводы — ред.) порожних контейнеров. Тот металл, который был на колесах, временно остановлен до выяснения вопроса по оплате и назначению. При этом контракт продолжается, план на май они заявляют", — уточнил Баскаков и добавил, что из перевозимой «Трансконтейнером» продукции «РусАла» на экспорт идет примерно две трети, остальное — на внутренний рынок и в СНГ.

"Мы прорабатываем с «РусАлом» различные варианты дальнейшего взаимодействия. Планируем получить консультацию юристов, специализирующихся в области последствий санкционного воздействия. После этого будем уже принимать решение. В целом, мы проводим согласования, чтобы минимизировать возможные риски для «Трансконтейнера» в этой схеме. И дальше начинаем работать, если не увидим проблем", — заявил замглавы «Трансконтейнера» Виктор Марков

Со своей стороны первый замглавы финансового директора ж/д оператора Андрей Жемчугов отметил, что на оплату услуг ситуация не влияет, поскольку Минфин США разрешил завершить расчеты с санкционными компаниями по ценным бумагам до 7 мая, по другим операциям — до 5 июня.

"РусАл" частично перевозит алюминий в крытых вагонах, у компании есть и собственные вагоны для перевозки глинозема (сырья) и готовой продукции. На перевозки в собственном подвижном составе приходится не более 5-10% перевозок.