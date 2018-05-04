«Лукойл» может в начале 2019 года начать бурение второй скважины на Восточно-Таймырском участке

«Возможно, в начале следующего года, в первом квартале следующего года вторую скважину начнут бурить», — отметил он.

По словам Донского, по итогам бурения первой скважины компания пока не получила коммерческого открытия углеводородов.

«Приток есть, но пока это не коммерческое открытие. Они ведут сейчас интерпретацию тех данных, которые получили», — сказал министр.

В октябре прошлого года Донской сообщал, что «Лукойл» должен представить результаты бурения на Восточно-Таймырском участке в Красноярском крае в I квартале 2018 года.

Ранее глава «Лукойла» Вагит Алекперов заявлял, что компания планирует завершить бурение первой скважины на Восточно-Таймырском участке в Красноярском крае до конца 2017 года.

Как ранее сообщало RNS, «Лукойл» приступил к бурению первой поисково-оценочной скважины на Восточно-Таймырском лицензионном участке в Красноярском крае в начале апреля 2017 года.

Компания «Лукойл-Западная Сибирь», 100-процентное дочернее предприятие «Лукойла», победила в конкурсе на право пользования Восточно-Таймырским лицензионным участком в августе 2015 года. Площадь Восточно-Таймырского лицензионного участка — 13,8 тыс. кв. км.