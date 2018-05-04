Ещё
Роснедра не планируют проводить новый аукцион на участок Хара-Тумус на Таймыре в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ФСБ предотвратила теракты в РФ
ФСБ предотвратила теракты в РФ

Роснедра не планируют проводить новый аукцион на участок Хара-Тумус на Таймыре в 2018 году 

Rambler News Service 1 час назад
Роснедра не планируют проводить в 2018 году повторный аукцион на участок Хара-Тумус на Таймыре, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.
«В этом году не планируем проводить повторные торги, потому что заинтересантов нет», — сказал он.
Донской добавил, что «Роснефть» на сегодняшний день также не проявляет предметного интереса к участку.
Как сообщалось ранее, в начале декабря 2017 года Роснедра объявили аукцион на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на нефтегазовом участке Хара-Тумус в Красноярском крае. Стартовый платеж для участия в аукционе составлял 656,4 млн руб.
21 марта 2018 года Минприроды РФ сообщило, что аукцион на углеводородный участок Хара-Тумус на Таймыре признан несостоявшимся. Торги не состоялись в связи с тем, что «Роснефть» (единственный претендент на участок) не представила технико-экономическое обоснование и не сделала обеспечительный платеж.
При этом «Роснефть» сообщила, что сохраняет интерес к нефтегазовому участку Хара-Тумус. В компании пояснили, что подача документов на участие в торгах на участок была отложена до окончания исследований соседнего Хатангского участка.
В апреле стало известно, что «Роснефть» заказала разработку технико-экономических предложений по освоению участка Хара-Тумус.
Участок Хара-Тумус расположен в Таймырском (Долгано-Ненецком) муниципальном районе Красноярского края. Извлекаемые запасы нефти в пределах участка составляют: 225 тыс. тонн по категории С1; 26,745 млн тонн по категории С2. Прогнозные извлекаемые ресурсы оцениваются в 3,2 млн тонн нефти и 6,8 млрд кубометров газа по категории Д1.
Rambler News Service: последние новости
О1 Груп Финанс допустила дефолт по выплате купона по облигациям Банк АТБ не смог разместить облигации ТГК-1 может направить на дивиденды за 2017 год 1,9 млрд рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов69
Британские истребители сопроводили российский самолет101
В Крыму задержали украинское судно422
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту119
Пекин уступает под напором Трампа43
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение