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Ирак подпишет с BP соглашение о развитии месторождений Киркука
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Ирак подпишет с BP соглашение о развитии месторождений Киркука 

Прайм 53 минуты назад
Ирак планирует в субботу подписать соглашение о развитии месторождений провинции Киркук на севере страны с британской нефтегазовой компанией BP, сообщил представитель министерства нефти страны Асем Джихад.
"Министр нефти Джаббар Али аль-Лаиби посетит завтра церемонию подписания соглашения о развитии месторождений Киркука между Северной нефтяной компанией (Ирака — ред,) и мировой компанией BP", — говорится в полученном РИА Новости заявлении Джихада.
Он добавил, что целью контракта является проработка планов для увеличения добычи на этих месторождениях. Компания BP проведет технические и геологические исследования всех месторождений и скважин, нефтяных объектов и трубопроводов с целью решения имеющихся проблем, увеличения добычи и использования попутного газа.
Провинция Киркук, несколько лет находившаяся под фактическим контролем автономных властей Иракского Курдистана, в октябре минувшего года была силой возвращена под свой контроль Багдадом. Багдад после этого заявил, что основывает специальный комитет по развитию нефтедобычи в этой провинции, а также создает группу экспертов совместно с BP для оценки ситуации.
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