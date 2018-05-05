В фан-зоне ЧМ-2018 в Самаре выступят «ДДТ», «Чайф» и «Дискотека Авария»

Генеральный директор АНО «Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» Екатерина Иртикеева рассказала, какие мероприятия будут проводиться в фан-зоне болельщиков в Самаре во время ЧМ-2018. «На площадке мы планируем где-то 500 000 гостей. Кроме трансляций матчей, мы предполагаем здесь культурно-развлекательную программу с учётом различных вкусов, возрастов. Будут выступать звёзды российской и западной эстрады. В день открытия площадки фестиваля болельщиков будут выступать три оркестра — симфонический, духовой и оркестр народных инструментов. Планируется флешмоб на несколько сотен человек и выступления уличных театров.

Будет организовано две площадки радиовещателей, на которых смогут располагаться операторы, фотографы, будет организован медиа-шатёр для всех аккредитованных СМИ. Одновременно в фан-зоне могут располагаться около 20 000 человек.

На фестивале болельщика будут выступать такие группы, как „ДДТ“, „Чайф“, „Дискотека Авария“ и ожидается гость из Боснии Горан Брегович

В Самаре будут активны наши коммерческие партнёры. Например, Coca-Cola выставит футбольное поле, которое останется в дар городу. Kia и Bud будут осуществлять свои активности. В Самаре будет установлен дисплей города-организатора. Приглашаем Забиваку в Самару. Плюс много всего другого, но пока хотим сохранить интригу.

Предполагаем, что на матче России Уругваем будет больше всего российских болельщиков, поэтому в культурной программе этого дня будут выступления наших артистов. Если говорить о питании, которым мы обеспечим фестиваль болельщика, то во все дни оно будет национальным. Постараемся сохранить колорит.

На фан-зону будет две входные группы. Это четыре входа. Всё будет оборудовано по требованиям ФИФА. В плане безопасности всё будет оборудовано на высшем уровне.